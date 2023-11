Prasówka 12.11.2023 z całego tygodnia w Zdzieszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Gotowa jest już nowa aplikacja Opole+, która ma na celu ułatwienie życia mieszkańcom Opola poprzez zintegrowanie różnych usług miejskich w jednym miejscu. Teraz bez konieczności używania wielu różnych aplikacji będzie możliwe zakupienie biletów wstępu do miejskich instytucji, biletów parkingowych czy umówić się do lekarza.

W środę (8 listopada) rano w Kluczborku pociąg osobowy potrącił 15-letnią dziewczynę. Do zdarzenia doszło około godzin. 10:20 przy ulicy Strzeleckiej w Kluczborku, czyli w kierunku Chocianowic. Pociąg jechał z Kluczborka do Lublińca.

Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

Placki z gotowanych ziemniaków to prawdziwy rarytas. Fenomenalnie smakują podane z sałatką, dodatek do sztuki mięsa lub do pieczonych warzyw z sosem jogurtowym. Takie placki sprawdzają się też w roli burgera do zjedzenia jako prowiant poza domem. Tradycyjna panierka nadaje kuszącej chrupkości. Zobacz przepis na puszyste placki z gotowanych ziemniaków.

69-letni kierowca wjechał na rondo i nie zapanował nad wykonaniem ruchu okrężnego. Zamiast tego, wjechał prosto na wysepkę ronda i tam zakończył jazdę.

