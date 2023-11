Prasówka z całego tygodnia 5.11.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sok z marchwi to pyszny i wyjątkowo zdrowy napój, który warto wprowadzić do swojej codziennej diety. Nie należy jednak przesadzać z jego ilością! Sprawdź, co możesz zyskać pijąc sok marchewkowy i jak szybko przygotujesz go używając jedynie blendera.

Katarzyna Cichopek wygląda jak ikona mody! Aktorka opublikowała zdjęcia, na których pozuje w jesiennej stylizacji, a w komentarzach posypały się komplementy. Naszą uwagę zwrócił przede wszystkim długi, sięgający kostek, wełniany płaszcz z delikatnymi cekinami, idealny na tę porę roku, a co więcej niezwykle modny. Zobacz, jak ubrała się celebrytka.