Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Zdzieszowicach. Czy jesteś na bieżąco?

Przestępcy przenieśli się z ciemnych ulic do Internetu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy banki zablokowały 68 prób wyłudzenia kredytów na skradzioną tożsamość mieszkańców województwa opolskiego.

Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu. Również na Opolszczyźnie można kupić auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują 2-3 miliony złotych. Czyli nie wystarczy nawet szóstka w Lotto, żeby pozwolić sobie na ich zakup!

Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 19.10.2023.

W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący.

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

Cztery lata temu, 13 października 2019 roku 412 tysięcy dorosłych mieszkańców Opolszczyzny pobrało karty do głosowania i wrzuciło je wypełnione do urny. Już za kilka dni dowiemy się, jakie będą wyniki wyborów w 2023. Przypomnijmy jednak, jak głosowała Opolszczyzna w 2019.

26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.

Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie opolskim. U nas wygrywa Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością.

Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.