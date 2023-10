Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Zdzieszowice, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Zdzieszowic

Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r.

„Coś się ruszyło” – informują opolscy grzybiarze, którzy w różnych miejscach Opolszczyzny znajdują grzyby, często bardzo dorodne okazy. Gdzie na grzyby wybrać się na początku października 2023? Ozimek, Smolarnia, Zawadzkie, Kędzierzyn-Koźle, Suchy Bór, Wójcice, Ujazd, Pokrzywna, Dobrzeń, Krapkowice, Osiek to niektóre miejscowości, w okolicy których amatorzy grzybobrania odbyli udany „łowy”. W galerii znajdziecie najciekawsze zdjęcia z facebook’owej grupy „Grzyby na Opolszczyźnie” z ostatnich 4 dni.

Marcin Oleksy otrzymał wyróżnienie specjalne na gali Gigantów Sportu wydawnictwa Polska Press na Torze Służewiec w Warszawie. Jest on ampfutbolistą, występującym na pozycji napastnika w klubie Warta Poznań i reprezentantem Polski w ampfutbolu. W zeszłym roku został zwycięzca plebiscytu na Bramkę Roku 2022 FIFA Puskas Award.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zdzieszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 1 października rozpoczął się nowy sezon rozliczeniowy w sanatoriach. Kuracjusze zapłacą za pobyt nawet o 11 zł mniej dziennie niż w okresie od początku maja do końca września. Wybierając się do uzdrowiska jesienią i zimą można zaoszczędzić do 300 zł. Zobacz, jaki pokój jest obecnie najtańszy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zdzieszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Opolscy społecznicy docenieni za swoją działalność. Wielka gala w Kędzierzynie-Koźlu. Kogo nagrodzono?”?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pracownik starostwa w Namysłowie przywłaszczył z kasy urzędu 850 tysięcy zł. Grozi mu za to do 15 lat więzienia”?