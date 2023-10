Przegląd tygodnia z 29.10.2023 w Zdzieszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 22.10 do 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Dziennie powinniśmy dostarczać organizmowi średnio ok. 3 litrów płynów – niekoniecznie samej wody. Napoje, które wybieramy, mają wpływ na nasze zdrowie. To, co wypijamy, może też pośrednio przyczyniać się do długości naszego życia. Dowodem na to mogą być mieszkańcy niebieskich stref, którzy najczęściej dożywają 100 lat. Zobacz, jakich 5 napojów piją słynni stulatkowie.

Sprawdź dziś swój horoskop na poniedziałek 23 października 2023 r. Wróżka Samanta odkrywa, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś, 23.10.2023 r. dla każdego znaku zodiaku.