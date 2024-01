Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Zdzieszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Migdałki to nasza tarcza obronna przed wirusami, bakteriami i innymi groźnymi drobnoustrojami. Dlatego często to właśnie one pierwsze chorują i bolą. Najpowszechniejszym podłożem bólu gardła jest angina, czyli zapalenie migdałków jednak nie tylko. Istnieją także inne schorzenia dotykające tych niewielkich organów. Jeśli często mamy do czynienia z nawracającymi infekcjami w ich obrębie warto rozważyć usunięcie migdałków.

Tylko w ciągu roku w Wielkiej Brytanii liczba osób zapadających na średniowieczną chorobę wzrosła o 11 proc. Największy wzrost zaobserwowano na północnym wschodzie. Eksperci twierdzą, że chorych na gruźlicę jest teraz więcej niż przed pandemią COVID-19. Każdego roku choroba zabija 10 milionów ludzi na całym świecie. Jakie są objawy gruźlicy?