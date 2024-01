Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Zdzieszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kto nie może tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie”?

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kto nie może tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Filmy o Auschwitz, a obozowa rzeczywistość. Nie brak przeinaczeń, czasem fantazji twórców. Najwierniejszy obraz w "Triumfie ducha". WIDEO Po ostatnich słowach Igora Bartosika, omawiającego nieścisłości filmów o tematyce Auschwitz z obozową rzeczywistością, wśród uczestników wykładu w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, zapanowała grobowa cisza. Wprawdzie tematyka była szeroka, ale najwięcej czasu poświęcono zagładzie, czyli od momentu przybycia ofiar na rampę w Birkenau do ich śmierci w komorze gazowej. Jest jeden film mający najmniej przeinaczeń i błędów merytorycznych.

📢 Oto najbogatsze gminy wiejskie na Opolszczyźnie. Tutaj mieszkańcom żyje się dobrze Dochody opolskich gmin wiejskich rosną z roku na rok. Coraz więcej włodarzy dobrze zarządza wspólnym majątkiem i umiejętnie sięga po zewnętrzne źródła finansowania. Przedstawiamy listę 15 najbogatszych samorządów wiejskich na Opolszczyźnie.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Zdzieszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zdzieszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To najsmaczniejsza pizza biała jaką upiekłam. Wypróbuj przepis na placek z białym sosem. Nie uwierzysz, co do niej dodaję Pizza bianca, czyli biała pizza to placek bez dodatku sosu pomidorowego. Najczęściej stosuje się sos beszamelowy lub skrapia spód oliwą z oliwek. Aby zaoszczędzić odrobinę czasu, wierzch smaruje kwaśną śmietaną. Zachęcam do położenia ulubionej przez siebie wędliny, sera koziego i plastrów jabłka. Poznaj przepis na pizzę z białym sosem.

📢 Unia Europejska bierze się za streaming muzyki. Artyści i twórcy muzyczni mają teraz zarabiać więcej pieniędzy Streaming muzyki jest dziś ważnym elementem rynku muzycznego. Kiedyś były to płyty winylowe i CD. Dziś ich miejsce zajęły platformy takie jak Spotify, TIDAL, Deezer, Apple Music, czy YouTube Music. Muzyczni twórcy mają być lepiej wynagradzani i więcej zarabiać. Co jeszcze się zmieni? Ma powstać specjalna unijna dyrektywa i prawo. Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję. 📢 Gdzie warto pojechać nad Morze Śródziemne? Słoneczne miejsca bez tłumów Sprawdźmy, gdzie warto udać się na śródziemnomorski relaks. Podróże na południe nie tylko gwarantują lepszą pogodę, ale także pozwalają odkryć miejsca Morza Śródziemnego, gdzie tłumy nie zdołały jeszcze dotrzeć. Czytelnicy The Guardian podzielili się swoimi ulubionymi miejscami, które oferują spokojne plaże, malownicze miasta i kulinarne doznania.

📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii. 📢 O czym kwiczy kwiczoł? Tego skrzeczenia nie pomylisz z żadnym innym. Najgorszy muzyk wśród drozdów Do „Mam Talent” by się nie dostał, bo kwiczoł to prawdopodobnie najgorszy śpiewak wśród drozdów, które spotkać można w Polsce, ale jego charakterystycznego skrzeczenia nie pomylimy z żadnym innym. Wydaje z siebie różne trzaski w zależności od tego, jaki ma w danym momencie nastrój. Nie jest też może najpiękniejszy, chociaż na pewno znajdzie swoich amatorów. Zaletą jest to, że spotkać go można zarówno w lesie, jak i w parku, czy nawet ogrodzie. Lubi sobie pokrzyczeć, o czym więc kwiczy kwiczoł?

📢 WOŚP 2024 w Opolu. Nasz region znów podzieli się dobrem. Do wylicytowania są wyjątkowe prezenty. Niektóre mocno zaskakują Wraz z nadchodzącym 32. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nasze województwo znów prezentuje swoją niezachwianą solidarność i wsparcie. W tym roku, pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”, opolscy samorządowcy i naukowcy zjednoczyli siły, przekazując na aukcje ciekawe i unikatowe fanty. 📢 Dodatek osłonowy 2024 to nawet ponad 800 zł jednorazowego wsparcia. Kto i ile może dostać? Z wnioskami warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

📢 Soczysta surówka z kapusty pekińskiej i papryki z majonezem. Polecam przepis na sałatkę z sosem. Łatwo dostępny składnik dodaje ostrości Kapustę pekińską można kupić niemal w każdym sklepie spożywczym. Najczęściej robię z niej surówkę, która smakuje nawet wybrednym domownikom. Wyrazistego smaku dodaje musztarda i cienko posiekany czosnek. Poznaj przepis na surówkę z kapusty pekińskiej, papryki i majonezu do domowego obiadu. 📢 Pyszny tort z mascarpone, białą czekoladą i malinami. Nie wymaga pieczenia. Wyśmienity smak na rodzinne uroczystości Krem mascarpone i biała czekolada przełamane kwaskowatymi malinami to połączenie idealne. Ten pyszny tort z kilku prostych składników nie wymaga pieczenia. Możesz przygotować go z okazji Dnia Babci, Dziadka, a także na urodziny czy inną, rodzinną uroczystość. Wygląda bardzo odświętnie, jest banalnie prosty do przygotowania i smakuje znacznie lepiej niż gotowe torty z cukierni.

📢 Najbardziej zachwycające kolorowe plaże świata. Różowe, czerwone, fioletowe, a nawet... zielone. Trudno oderwać od nich wzrok Urlop na plaży jest dla wielu z nas synonimem prawdziwego relaksu. Choć najczęściej poszukujemy lokalizacji z jasnym i drobnym piaskiem, istnieją na świecie miejsca o wiele bardziej spektakularne – to kolorowe plaże, których barwy wprost onieśmielają swoim pięknem. Zobaczcie, gdzie szukać tych wyjątkowych zakątków. Niektóre z nich znajdziecie także w Europie! 📢 Wiemy, które miasta zwyciężyły w wojewódzkim etapie plebiscytu "Świeć się z Energą". Przed nami rywalizacja w wielkim finale! Do ostatnich minut głosowania w ramach regionalnego etapu plebiscytu nic nie było oczywiste, ale już wiemy, które miasta wezmą udział w wielkim finale i powalczą o tytuł Świetlnej Stolicy Polski! W naszej plebiscytowej zabawie to Czytelnicy zdecydowali o tym, kto w danym regionie zdobędzie dobroczynne nagrody i uzyska awans do finału. Podobnie będzie w rywalizacji o tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”. Głosowanie rozpoczniemy już 17 stycznia w samo południe, a 30 stycznia poznamy zwycięzcę, którego to Wy wybierzecie. Przyłączcie się, oddajcie swój głos - wygrana to także realna pomoc dla potrzebujących. Zachęcamy do przyjrzenia się wszystkim kandydatom i wybrania miejscowości, która Waszym zdaniem może pochwalić się najbardziej okazałymi iluminacjami.

📢 Inflacja w grudniu 2023 wyższa, niż podał GUS we wstępnym odczycie. Co ze stopami procentowymi? Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,2 proc. – podał w poniedziałek GUS. To o 0,1 proc. więcej niż Urząd podawał we wstępnym odczycie. – W pierwszym kwartale 2024 roku inflacja przejściowo blisko celu, ale NBP nie zmieni stóp w najbliższych miesiącach – prognozują ekonomiści ING.

W kilkudziesięciu miejscowościach na Opolszczyźnie od poniedziałku do piątku przewidywane są czasowe wyłączenia prądu. Mamy pełną listę takich miejsc wraz z datami i godzinami.

📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły.

