Prasówka z całego tygodnia 22.10.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W Miejskim Domu Kultury w Oleśnie zorganizowano konferencja „Talent i praca – to się opłaca!”, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży ósmych klas szkół podstawowych.

Zakończyły się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Podliczono wszystkie głosy i we wtorek po godzinie 18:15 Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła konferencję, na której podała wyniki końcowe.

Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych. – Dziękuję rodakom, którzy oddali głos. To był ważny moment. Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce – powiedział.

W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący.

Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie opolskim. U nas wygrywa Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością.

O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

– Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

