Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Zdzieszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni.

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

Komora laminarna i aparat do bardzo szybkiego oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki trafiły do Zakładu Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. To dary od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opolanie co roku hojnie wspierają akcję Jurka Owsiaka dla chorych dzieci.

Poseł Marcin Ociepa ogłosił rejestrację swojego komitetu wyborczego o nazwie „Silny Region”. Popierani przez ten komitet kandydaci będą walczyć o władzę w 10 opolskich powiatach. Komitet poprze też szereg kandydatów startujących do samorządów z lokalnych komitetów wyborczych.