Przegląd prasy z tygodnia 18.02.2024. Co działo się w Zdzieszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Kłopoty dotyczą niezelektryfikowanych linii kolejowych na Opolszczyźnie. W ostatnim czasie pasażerowie muszą przesiadać się do autobusowej komunikacji zastępczej, bo opolskie Polregio nie ma dostatecznej liczby szynobusów do obsługiwania połączeń.

W Klinicznym Centrum Ginekologii w Opolu każdy dzień jest Dniem Zakochanym, bo to największa porodówka na Opolszczyźnie. To tutaj rodzą się niemal wszystkie bliźniaki, trojaczki, a czasem nawet czworaczki!

Semla przypomina polskiego ptysia, ale nie jest aż tak słodka, za to bardziej pożywna. To delikatna pszenna bułeczka, wypełniona masą migdałową i bitą śmietaną. Pochodzi ze Szwecji, gdzie była kiedyś rarytasem wypiekanym specjalnie podczas karnawału.

Na Alasce zmarł starszy mężczyzna, który został zarażony niedawno odkrytą chorobą wywoływaną przez wirus Alaskapox. Według władz nie do końca wiadomo, jak doszło do zakażenia, ale uważa się, że znaczenie może mieć fakt, że zmarły opiekował się w swoim domu bezdomnym kotem, który go podrapał.

21-letni Dawid Tyszkowski z Wołczyna został jednym z pięciu nominowanych do Odkryć Empiku w kategorii Muzyka. Można go będzie oglądać już we wtorek (13 lutego) w telewizji na wielkiej gali muzycznej. 21-latek z Wołczyna robi w oszałamiająco szybkim tempie karierę muzyczną.

„Stop dla polityki Zielonego Ładu”, "Stop dla importu produktów rolnych z Ukrainy” i „Stop dla ograniczenia hodowli zwierząt w Polsce”. Te trzy postulaty przyświecają protestującym rolnikom, którzy dzisiaj po raz kolejny wyjadą na opolskie drogi. Zobaczcie gdzie możemy się spodziewać utrudnieniom w ruchu.