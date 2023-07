Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Zdzieszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sezon wakacyjny w pełni, a słońca nie brakuje. Ci, co wyjechali na urlopy, korzystają z ofert biur podróży na wczasach all inclusive, wypoczywając w modnych nadmorskich kurortach. Inni wybrali jeziora, jeszcze inni spacerują po górach. Zobaczcie, co robili w wakacje nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. Wakacje w czasach PRL-u i zaraz po nim.

W Egipcie odnotowano ponad 60 przypadków zakażenia wirusem, który początkowo był określany jako „nieznany”. Objawy, jakich doświadczają zakażone osoby, to wysoka gorączka, ból kości i zmęczenie, a w niektórych przypadkach także wymioty i nudności Ognisko zakażeń znajduje się w wiosce Al-Kus w prowincji Qena. Egipskie Ministerstwo Zdrowia wysłało tam konwój medyczny. Potwierdziło też, że wirus, który zaatakował, to denga.

Sieć Lidl ogłosiła nabór do pierwszej edycji programu Lidl Trainee, skierowanego do studentów i absolwentów szkół wyższych. Osoby, które zostaną przyjęte, mogą liczyć na zarobki w wysokości 8000 złotych brutto, a także pakiet atrakcyjnych benefitów. Jak wziąć udział w programie Lidl Trainee?

W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.