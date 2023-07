Prasówka z całego tygodnia 16.07.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wciąż szuka chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie.

Motoryzacyją instagramerkę, Moto Złośnicę, mistrza wagi ciężkiej i wiele innych ciekawych osób spotkacie na Master Truck Show 2023 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Nie zabraknie też innych atrakcji no i oczywiście stuningowanych ciężarówek. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE