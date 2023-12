Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Grudzień przynosi nowe emocje dla miłośników górskich przygód w Polsce. W Małopolsce otworzono właśnie „Krainę Śpiącego Wulkanu”, która podbije serca turystów zimą i latem. Nowoczesna atrakcja zaintryguje podróżnych poszukujących unikalnych wrażeń.

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.

Przełom roku to dobry moment na noworoczne postanowienia. Zastanawiacie się, czy to ma sens? Okazuje się, że tak! Doradzamy, jak skutecznie zrealizować noworoczne postanowienia.