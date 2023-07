Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Zdzieszowice, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Zdzieszowic

Przepyszne babeczki czekoladowe to najlepszy smakołyk na każdą okazję. Są idealnie wilgotne, puszyste, miękkie i kusząco pachnące czekoladą. Przygotujesz je w jedyne 10 minut i upieczesz w 15. Gwarantuję, że pokochasz je od pierwszego gryza. Przekonaj się, jakie są smaczne łatwe do zrobienia. Wypróbuj przepis na babeczki z kawałkami czekolady.

Znamy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Matury odbyły się w dwóch formułach - inne arkusze do rozwiązania otrzymali absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących, inne absolwenci 4-letnich techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia. Sprawdziliśmy, jak poradzili sobie opolscy maturzyści na tle rówieśników z całego kraju.

36-letni harcerz Mateusz Fila zginął na miejscu, jego ciężarna żona i 4-letnia córeczka leżą w szpitalu. Kierowca drugiego samochodu uczestniczącego w wypadku oddalił się z miejsca wypadku. Później zgłosił się na komendę policji z adwokatem, za to bez prawa jazdy, ponieważ nie posiada wcale uprawnień do kierowania samochodem.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Teraz uczniowie mogą uzupełniać wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych.

Coraz więcej słyszy się o wypadkach i innego rodzaju przykrych zdarzeniach, których doświadczają turyści podróżujący za granicę. Istnieją jednak kraje, które wciąż są bardzo bezpieczne i otwarte na zwiedzających – aby zminimalizować ryzyko nieprzyjemnych doświadczeń, zaplanujcie podróż do jednego z najbezpieczniejszych krajów na wakacje. Jak w nowym rankingu poradziła sobie Polska?

Tylko od początku wakacji 2023 na drogach województwa opolskiego w czterech wypadkach zginęło pięć osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia przez okres wakacji na stronie opolskiej policji i w mediach społecznościowych obserwować można mapę z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu.

Od popołudnia aż do wieczora przez Opolszczyznę przetaczały się burze z silnymi opadami deszczu. Wiele ulic i piwnic zostało zalanych. W Opolu doszło do zawalenia się budynku. Nieprzejezdny jest przejazd ulicą Wojska Polskiego pod wiaduktem kolejowym. 222 strażaków walczyło do wieczora ze skutkami burzy w całym województwie opolskim.