Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zdzieszowicach?

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy dopłaty do węgla i pelletu obowiązują w 2024 roku? Wiele z nich przestało obowiązywać już wiele miesięcy temu. Sprawdź, które z nich obowiązują w tym roku. Czekają jednorazowe wypłaty w kwocie nawet 800 złotych oraz spory zwrot VAT.

Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie.

stylowe etui guess hardcase 4g big metal logo do i...

uniq lifepro xtreme to hybrydowe etui zaprojektowa...

Na ulicach całej Opolszczyzny i całej Polski kwestują dzisiaj tysiące wolontariuszy z serduszkami. We wszystkich miastach na Opolszczyźnie są koncerty, pokazy, mnóstwo świetnej zabawy i pomagania chorym dzieciom. Zobaczcie wiadomości i zdjęcia z całego regionu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Zdzieszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do pożaru busa doszło dzisiaj (25 stycznia) po godz. 12:30 na 261 kilometrze autostrady w rejonie Góry św. Anny. Na miejsce wezwano straż pożarną.

Opolskie morsy tradycyjnie dołączyły do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Punktualnie o 11:00 kilkudziesięciu pasjonatów lodowatych kąpieli wskoczyło do wody na kąpielisku Bolko.

Wśród wielu popularnych dziś osób, które błyszczą na czerwonym dywanie i na ekranach, są też takie, które mogą się pochwalić niezwykłym dziedzictwem kulturowym. Ich przodkowie to znani i cenieni pisarze, którzy tworzyli dzieła, które odcisnęły trwały ślad w historii literatury. Oto kilka przykładów osób obecnych dziś w mediach, których rodzinne korzenie sięgają do literackich mistrzów.

Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

Różnice w emeryturach przyznawanych przez ZUS w Polsce i na Opolszczyźnie to dziesiątki tysięcy złotych. Nie brakuje osób, które wypracowały emerytury na poziomie 20 – 30 tys. złotych brutto.

Pizza bianca, czyli biała pizza to placek bez dodatku sosu pomidorowego. Najczęściej stosuje się sos beszamelowy lub skrapia spód oliwą z oliwek. Aby zaoszczędzić odrobinę czasu, wierzch smaruje kwaśną śmietaną. Zachęcam do położenia ulubionej przez siebie wędliny, sera koziego i plastrów jabłka. Poznaj przepis na pizzę z białym sosem.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą liczyć na kolejną ulgę finansową. Tym razem pieniądze dostaną osoby, które samodzielnie kompostują swoje odpady. Co więcej, niektóre gminy dofinansowują zakup lub wynajem kompostownika. Dowiedz się, jak w 2024 roku skorzystać z ulgi na kompostownik!

Wraz z nadchodzącym 32. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nasze województwo znów prezentuje swoją niezachwianą solidarność i wsparcie. W tym roku, pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”, opolscy samorządowcy i naukowcy zjednoczyli siły, przekazując na aukcje ciekawe i unikatowe fanty.

Krem mascarpone i biała czekolada przełamane kwaskowatymi malinami to połączenie idealne. Ten pyszny tort z kilku prostych składników nie wymaga pieczenia. Możesz przygotować go z okazji Dnia Babci, Dziadka, a także na urodziny czy inną, rodzinną uroczystość. Wygląda bardzo odświętnie, jest banalnie prosty do przygotowania i smakuje znacznie lepiej niż gotowe torty z cukierni.