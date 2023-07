Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Zdzieszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Świat roślin jest pełen gatunków leczniczych, których aktywne związki obniżają poziom glukozy we krwi i mogą być źródłem potencjalnych leków na cukrzycę. Badania nad nimi nie są tak zaawansowane, jak nad lekami chemicznymi, jednak ludzie potrzebują naturalnych rozwiązań. W ramach prac nad znalezieniem najlepszych związków naukowcy zidentyfikowali te, które są naprawdę skuteczne. Większość znajduje się w dobrze znanych produktach!

Pierwszy dzień "Fly with us festival" na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej 20 artystów.