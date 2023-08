Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zdzieszowicach?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zdzieszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak działa osiedlowy monitoring. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 1.08.2023”?

Przegląd lipca 2023 w Zdzieszowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak działa osiedlowy monitoring. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 1.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 1.08.2023. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie.

Prasówka sierpień Zdzieszowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Zdzieszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Postacie z Wiedźmina jako lalki Barbie? Geralt Ken i reszta wyglądają znakomicie, a wszystko dzięki SI. To trzeba zobaczyć Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie dzięki sztucznej inteligencji i sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem. Pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, to warto zobaczyć.

📢 Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Zdzieszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce”? 📢 Śmigłowiec nad miastem, piknik rodzinny, uroczystość w Rynku. Wojewódzkie Święto Policji w Głubczycach Podczas uroczystości w Głubczycach zasłużeni policjanci otrzymali medale "Za Długoletnią Służbę", odznaczenia "Zasłużony Policjant" oraz akty mianowania na wyższe stopnie. Nagrodzeni zostali również funkcjonariusze, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w swojej służbie.

📢 Zarobki w polskiej policji 2023. Tyle zarabiają mundurowi i kryminalni. Jesteście zaskoczeni? Funkcjonariusze mają też sporo bonusów Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wciąż szuka chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie. 📢 Master Truck Show 2023. Na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem rusza największy zlot samochodów ciężarowych. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE Motoryzacyją instagramerkę, Moto Złośnicę, mistrza wagi ciężkiej i wiele innych ciekawych osób spotkacie na Master Truck Show 2023 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Nie zabraknie też innych atrakcji no i oczywiście stuningowanych ciężarówek. PROGRAM, BILETY, ATRAKCJE 📢 Najlepsze kraje do życia w Europie według rankingu InterNations Planujesz poprawić jakość swojego życia w roku 2023? Szukasz najlepszego kraju dla emigrantów w Europie? InterNations, globalna społeczność dla osób mieszkających i pracujących za granicą, przeprowadziła badanie, które uwzględnia jakość życia w różnych krajach. W rankingu na 53 państwa znalazły się aż 22 kraje europejskie.

📢 Sanepid zakazuje kąpieli w zalewie w Pietrowicach. Powodem nadmierny zakwit wody Wakacje trwają zaledwie dwa tygodnie, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach już zakazuje kąpieli w zalewie w Pietrowicach. Powodem jest nadmierny zakwit wody. 📢 Oto najbardziej niebezpieczne drogi Opolszczyzny. Na zatłoczonych i starych drogach ludzie ginęli często 10.07.2023 Tylko od początku wakacji 2023 na drogach województwa opolskiego w czterech wypadkach zginęło pięć osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia przez okres wakacji na stronie opolskiej policji i w mediach społecznościowych obserwować można mapę z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu. 10.07.2023.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Zdzieszowice, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Zdzieszowic Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki matury 2023. Tak poradzili sobie młodzi Opolanie na tle rówieśników z Polski. W niczym nie są gorsi od reszty kraju”?

📢 Zaleje nas fala upału. IMGW wydało ostrzeżenie dla województwa opolskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie dotyczące upałów na terenie województwa opolskiego. Przez cały weekend planowany jest upał dochodzący nawet do 33 stopni. 📢 Wypadek w Malni. Zginął harcerz Mateusz Fila, jest już data pogrzebu. Kierowca mercedesa uciekł z miejsca wypadku, nie posiada prawa jazdy! 36-letni harcerz Mateusz Fila zginął na miejscu, jego ciężarna żona i 4-letnia córeczka leżą w szpitalu. Kierowca drugiego samochodu uczestniczącego w wypadku oddalił się z miejsca wypadku. Później zgłosił się na komendę policji z adwokatem, za to bez prawa jazdy, ponieważ nie posiada wcale uprawnień do kierowania samochodem. 📢 Wyniki egzaminu ósmoklasisty we poszczególnych województwach. Wiemy, gdzie uczniom poszło najlepiej. Przodują dwa regiony Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Uczniowie mogli więc uzupełnić wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych. Zobacz, w jakim regionie egzamin ósmoklasisty poszedł najlepiej.

📢 Burze na Opolszczyźnie. W Opolu zawalił się budynek. Ulewa zalała ulicę pod wiaduktem kolejowym na ulicy Wojska Polskiego w Opolu Od popołudnia aż do wieczora przez Opolszczyznę przetaczały się burze z silnymi opadami deszczu. Wiele ulic i piwnic zostało zalanych. W Opolu doszło do zawalenia się budynku. Nieprzejezdny jest przejazd ulicą Wojska Polskiego pod wiaduktem kolejowym. 222 strażaków walczyło do wieczora ze skutkami burzy w całym województwie opolskim. 📢 7 najbardziej malowniczych miejscowości w Podlaskiem. Dlaczego warto odwiedzić je podczas wakacyjnego urlopu? Województwo podlaskie kojarzy nam się z pewną tajemniczością i pięknem przyrody. O historii regionu przypominają nam za to liczne – często piękne – zabytki. Oto 7 najbardziej malowniczych miejscowości w Podlaskiem, które skrywają prawdziwe skarby. Dlaczego warto odwiedzić je podczas urlopu?

