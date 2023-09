Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Zdzieszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?