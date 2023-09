Przegląd prasy z tygodnia 24.09.2023. Co działo się w Zdzieszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie jest dobrze, gdy bieżące spory polityczne przenoszą się do miejsc tak z jednej strony ważnych, a z drugiej niezwykle wrażliwych, jak społeczności szkolne. Taka sytuacja spotkała LO nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Początkowa propozycja zorganizowanego uczestnictwa uczniów w najnowszym filmie Agnieszki Holland pt. „Zielona granica” spotkała się z głosem sprzeciwu części rodziców. Dyrekcja zadecydowała o przełożeniu wyjścia do kina na czas powyborczy. O z pozoru błahej sprawie rozpisały się media w całej Polsce, godząc w budowany przez wiele lat wizerunek szkoły.

Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego.