Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Zdzieszowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

18-latka jechała sama osobową mazdą. Straciła panowanie nad kierownicą, dachowała i uderzyła w drzewo. Mimo prób reanimacji nie udało się jej uratować.

W piątek (8.09) wojewoda Sławomir Kłosowski podpisał umowy z siedmioma gminami na realizację programu Maluch Plus. Kwota dofinansowania to 8,7 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstanie 246 miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Mierzysz ciśnienie tylko na siedząco? Według najnowszych doniesień z American Heart Association 2023 popełniasz błąd! Okazuje się, że u osób, które mają wysokie ciśnienie krwi podczas leżenia na plecach, występuje większe ryzyko zawału serca, udaru, niewydolności serca, a nawet przedwczesnej śmierci. Badając je tylko w pozycji siedzącej, możesz przeoczyć groźny symptom tych schorzeń.