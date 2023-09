Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Zdzieszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

34-letnia Krystyna Sz. została dzisiaj (31 sierpnia) doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia.

Samorząd obydwu województw: opolskiego i śląskiego wystosował wniosek do PKP Polskich Linii Kolejowych o modernizację linii Zawadzkie - Tarnowskie Góry, aby móc przywrócić kursowanie pociągów z Opola aż do Tarnowskich Gór.

Finał XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie był wyjątkowy. Utwór Lustra Gedymina Grubby poruszył widzów nie tylko w warstwie muzycznej. Miał przesłanie -społeczne, solidarnościowe. Koncert był zarazem jubileuszem 30-lecia Kasy Stefczyka, która jest nie tylko instytucją finansową, ale także darczyńcą, mecenasem kultury. Od ponad 20 lat należy do najbardziej ofiarnych darczyńców pelplińskiego festiwalu.

Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 33-letni motorowerzysta zginął na miejscu.

„Bezpieczna doga do szkoły” to nazwa konkursu skierowanego do uczniów opolskich szkół podstawowych. Zadaniem młodych Opolan jest przygotowanie minutowego filmu przypominającego zasady poruszania się po drogach.