Przegląd prasy z maja 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zdzieszowicach?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zdzieszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Zdzieszowicach. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?”?

Przegląd maja 2023 w Zdzieszowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Zdzieszowicach. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023? Dowiedz się, gdzie możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Zdzieszowicach. Sezon letni niewątpliwie nie może się bez nich obejść. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, okażą się najlepszym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstawały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Zdzieszowicach. 📢 Piastonalia 2023 w Opolu. Na After Party działy się niesamowite rzeczy. Te zdjęcia mówią wszystko Najpierw koncerty rockowe, a potem taneczne After Party. Tak wyglądają Piastonalia 2023 w Opolu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z imprezy.

📢 Prasówka z całego tygodnia 28.05.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.05 a 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto nowi kapłani w Diecezji Opolskiej. Wiadomo, do których parafii trafią”?

Prasówka czerwiec Zdzieszowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników ze Zdzieszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto nowi kapłani w Diecezji Opolskiej. Wiadomo, do których parafii trafią Ośmiu diakonów z diecezji opolskiej przystąpiło dziś (27.05) do święceń kapłańskich. Sakramentu udzielił im w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu biskup Rudolf Pierskała. Neoprezbiterzy otrzymali też swoje pierwsze dekrety przydzielające ich do pracy w konkretnych parafiach.

📢 Piastonalia 2023 w Opolu. Tak było na koncercie rockowym. Ogień na scenie i pogo na błoniach Politechniki Opolskiej To już koniec koncertów, ale jeszcze nie koniec Piastonaliów 2023 w Opolu. Tłumy nie tylko studentów, ale także starszych miłośników muzyki rockowej przyjechało w piątek na błonia Politechniki Opolskiej, żeby posłuchać muzycznych gwiazd. Zagrali: Farben Lehre, Strachy na Lachy, Łydka Grubasa oraz Nocny Kochanek. Zobaczcie, jakie atrakcje będą w sobotę (27 maja). 📢 Telekamery 2023. Katarzyna Cichopek, Adriana Kalska, Katarzyna Zielińska i inne gwiazdy zachwyciły swoimi stylizacjami Na czwartkowej gali Telekamer pojawiła się cała plejada telewizyjnych gwiazd. Panie olśniewały w kolorowych kreacjach. Wśród nich, w swojej neonowożółtej sukni z motywami kwiatów, wyróżniała się Katarzyna Cichopek. Królowały mocne kolory i materiałowe, duże ozdoby. Uwagę przykuły też między innymi Sylwia Grzeszczak, Katarzyna Zielińska oraz Adriana Kalska. Jakie kreacje wybrały?

📢 Prosty sposób na szybkie schudnięcie. Ćwiczenia z kettlebell na ekspresowe spalanie kalorii i wyszczuplenie brzucha. Mamy cały trening Kettlebell to skuteczny przyrząd, który umożliwia trening całego ciała i spalanie setek kalorii. Specjalnie zaprojektowany odważnik kulowy zapewnia wyzwanie siłowe dla mięśni i wysiłek kardio dla serca. Ta skuteczna kombinacja pozwala na ekspresowe wyszczuplanie ciała zwłaszcza na okolicach brzucha. Zobacz, jak łatwo zrzucić kilogramy, wykonując ćwiczenia z kettlebell! Tylko jedno spala 20 kcal na minutę. Wypróbuj cały trening, rzeźbiąc talię, ale też ramiona. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 21.05.2023: Zdzieszowice, 14.05-20.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Zdzieszowic Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.05 a 20.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tanie domy, mieszkania, działki, lokale użytkowe. PKP sprzedaje nieruchomości na Opolszczyźnie. Oto najnowsze oferty 21.05.2023”?

📢 Jerzy Owsiak w Opolu. Odebrał honorową odznakę i odsłonił pamiątkową tablicę na wyspie Bolko Uchwała o przyznaniu Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy odznaki „Za zasługi dla Miasta Opola” zapadła jeszcze w grudniu 2019 roku. Dziś (17 maja) Jerzy Owsiak przyjechał ją odebrać. Wydarzenie zgromadziło liczne grono wolontariuszy od lat zaangażowanych w działania WOŚP. 📢 Jak napisać charakterystykę i opis postaci na egzaminie ósmoklasisty? Powtórz te zasady przed 23 maja 2023 Opis postaci na egzaminie ósmoklasisty? Prawidłowe skonstruowanie opisu bohatera może pomóc zdobyć cenne punkty z wypracowania. Pisanie charakterystyki i opisu postaci znajduje się w wymaganiach egzaminacyjnych. Uczeń kończący szkołę podstawową powinien także wiedzieć, jak napisać opis krajobrazu czy przedmiotu. Przypominamy elementy opisu oraz wyjaśniamy różnice między opisem postaci a charakterystyką.

📢 Gracze The Sims 4 wybiorą temat nowych dodatków. Jak zagłosować? Zobacz, jakie motywy przewodnie wchodzą w grę The Sims 4 to niekwestionowany król wśród symulatorów życia dostępnych na rynku. Gra co chwile otrzymuje aktualizacje i nowe dodatki, dzięki czemu fani nie mogą się nudzić nawet ponad 9 lat po premierze. Tym razem deweloperzy postanowili zaangażować swoich graczy do tworzenia produkcji i udostępnili ankietę, dzięki której mogą wybrać, na jakim temacie skupi się nadchodzący dodatek. Zobacz, jak zagłosować i gdzie można to zrobić.

📢 Koniec egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Najważniejsze informacje: wymagania i pewniaki. Co było na egzaminie? Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki rozpoczął się dzisiaj (24 maja) tradycyjnie o godz. 9.00, a zakończył ok. godz. 10.40. To drugi dzień egzaminów, które trwają łącznie trzy dni. Mamy już arkusz CKE, a odpowiedzi do zadań pojawiają się na bieżąco. Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat egzaminu ósmoklasisty z matematyki, czyli: wymagania, typy zadań i pewniaki egzaminacyjne. 📢 McDonald’s w Schodni w gminie Ozimek. To najmniejsza miejscowość, w której działa ta sieciowa restauracja Restauracja sieci McDonald’s powstała w Schodni koło Ozimka, przy rondzie na drodze krajowej nr 46. Lokalizacja sieci może wydawać się zaskakująca. Zobaczcie, jak wygląda nowy McDonald's na Opolszczyźnie. 📢 Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Zdzieszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie znaleźć dobre lody w Zdzieszowicach? Które miejsca są polecane w maju 2023?”?

📢 Opolskim strażakom wręczono odznaczenia i awanse. Wojewódzkie obchody dnia strażaka w Opolu zgromadziły setki funkcjonariuszy i druhów Opolskim strażakom wręczono odznaczenia państwowe i awanse na wyższe stopnie. W piątek (12 maja) w Opolu świętowano Międzynarodowy Dzień Strażaka. Obchody wojewódzkie zorganizowano w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 📢 Mieszkanie w stylu japandi, czyli wyjątkowe połączenie. Zobacz, jak modnie urządzić wnętrza w 2023 roku. Zajrzyj do apartamentu w Warszawie Japandi to styl, który jest połączeniem stylu skandynawskiego oraz japońskiego. Ten duet jest na topie w wielu projektach wnętrz w 2023 roku. Jeśli chcesz modnie urządzić mieszkanie w tym roku, koniecznie go wypróbuj. Podpowiadamy, jak wyjątkowo można zaaranżować funkcjonalne mieszkanie zgodnie z najnowszymi trendami. Zajrzyj do 125-metrowego apartamentu w Warszawie i zobacz, jak modnie zaaranżować przestrzeń w stylu japandi.

📢 Armia wietrzy swoje magazyny. Na liście narzędzia budowlane i rolnicze, pojazdy, łodzie 12.05.2023 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą kosiarki, betoniarki, instrumenty muzyczne i narzędzia. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 12.05.2023.

