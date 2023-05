Prasówka z całego tygodnia 28.05.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ośmiu diakonów z diecezji opolskiej przystąpiło dziś (27.05) do święceń kapłańskich. Sakramentu udzielił im w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu biskup Rudolf Pierskała. Neoprezbiterzy otrzymali też swoje pierwsze dekrety przydzielające ich do pracy w konkretnych parafiach.

Tygodniowa prasówka 28.05.2023: 21.05-27.05.2023 Zdzieszowice: pozostałe wydarzenia

Srebro koloidalne to znany naturalny środek antybakteryjny do stosowania na skórę i błony śluzowe. Srebro stanowi alternatywę dla preparatów odkażających rany, skaleczenia czy oparzenia. Można je wykorzystać także w celach kosmetycznych do pielęgnacji cery trądzikowej, odkażania skóry po goleniu oraz przyspieszenia regeneracji cery po zabiegach kosmetycznych. Srebro koloidalne do picia nie jest jednak bezpieczne do stosowania, a w Unii Europejskiej jest zakazane. Sprawdź, jak stosować srebro koloidalne i dlaczego lepiej go nie pić.