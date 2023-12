Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Galeria Ozimska Park w Opolu po tygodniu od otwarcia już wymaga sporego remontu. „Fuszerka i bubel budowlany to mało powiedziane””?

James Bond lubi drinki poszelontane, niy pofyrlane. Al Bundy dobrze wie, że babów się niy do spokopić. Wyobraźcie sobie, że oglądacie film ze śląskimi napisami albo ze śląskim dubbingiem. Sprawdźcie w naszej galerii, czy zrozumiecie, o czym jest mowa.

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Otwarta przed tygodniem galeria Ozimska Park w Opolu szybko zdążyła zasłużyć na niezadowolenie ze strony klientów. Idylliczna wizja miejsca przyjaznego spacerom i zakupom została szybko zatarta przez widoczne już na pierwszy rzut oka niedociągnięcia. Nierówne płyty chodnikowe, które tworzą niebezpieczeństwo dla przechodniów, to tylko niektóre z zaniedbań, na które skarżą się klienci.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników ze Zdzieszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zaczęło się od zwabienia 14-latka pod sąsiednią szkołę, gdzie czekało na niego kilkadziesiąt osób. Został kilkakrotnie uderzony, a potem rozpoczęła się brutalna bójka. Oglądał to tłum nastolatków. Tylko jeden chłopak próbował rozdzielić bijących się. Inni okrzykami zachęcali do bójki lub filmowali telefonami. Filmik z brutalnej bójki rozsyłany jest wiralowo.

Horoskop dzienny na niedzielę 19 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.