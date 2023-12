Prasówka z całego tygodnia 10.12.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u”?

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Zaginęła Joanna Kozłowska, 43-letnia mieszkanka Smolarnika. Widziana była w okolicach Grodkowa Policjanci z Brzegu poszukują zaginionej Joanny Kozłowskiej. 43-letnia mieszkanka Smolarnika (w gminie Lubsza) po raz ostatni była widziana 6 grudnia po południu na dworcu kolejowym w Brzegu. Do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi.

📢 800 zł plus już od stycznia 2024. To musisz wiedzieć o wypłacie świadczenia w nowej wysokości. Trzeba złożyć wniosek o 800 plus? Jak informuje opolski ZUS, nowa kwota świadczenia wychowawczego 800 plus wpłynie na konta niektórych rodziców już 2 stycznia 2024 roku. Dzięki temu do rodziców trafi 547 mln złotych co obejmie 684 tysięcy dzieci.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Zdzieszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zdzieszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawdzamy, gdzie jest najgorsze powietrze na Opolszczyźnie. Na co się narażamy oddychając? Przed wyjściem z domu warto to sprawdzić Od wtorku 5 grudnia nie ma wiatru, za to utrzymuje się chłodne, wilgotne powietrze i niskie ciśnienie atmosferyczne. W taką pogodę dusimy się spalinami z domowych kotłowni. Większość z nich nadal korzysta z węgla.

📢 Ogólnopolska akcja Rodacy Bohaterom kolejny raz organizowana jest na Opolszczyźnie. Paczki pojadą do Polaków żyjących na Kresach Paczki świąteczno-noworoczne przygotowywane na Opolszczyźnie pojada do Polaków żyjących na Litwie. Akcję Rodacy Bohaterom od kilkunastu lat organizuje Stowarzyszenie Odra-Niemen. W niesienie pomocy włączają się zarówno opolskie szkoły i parafie, jak i indywidualni darczyńcy. Każdy może wspomóc tę oddolną akcję. 📢 Raj dla narciarzy. Jeseniki, Kotlina Kłodzka zapraszają na narty zjazdowe i na biegówki. W górach panuje piękna zima Tak dobrze nie było od wielu lat. W drugi weekend grudnia 2023 sezon narciarski rozpocznie większość ośrodków w najbliższych nam Jesenikach, ale także w polskich górach. Śniegu nie brakuje, na dodatek ciągle pada. 📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Nie ma żadnych oznaczeń. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Sprzedawali narkotyki pod szkołą podstawową! Na przerwie uczniowie mogli kupić amfetaminę, MDMA i marihuanę. Teraz stanęli przed sądem Skandaliczne fakty dotyczące handlu narkotykami wśród nieletnich w Głogówku wstrząsnęły lokalną społecznością. Sprawa trafiła już przed Sąd Okręgowy w Opolu, gdzie jedną z oskarżonych jest 30-letnia kobieta, matka czwórki dzieci. 📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

📢 Śnieg paraliżuje ruch drogowy na Opolszczyźnie. Jeśli nie musisz wyjeżdżać samochodem, lepiej zostań dziś w domu Niestety im niższa kategoria drogi, tym więcej zalegającego na nim śniegu. Służby drogowe w całym województwie opolskim od sobotniego wieczoru intensywnie pracują, aby zapewnić możliwość przejazdu samochodów.

