Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Zdzieszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

Od piątku (1 grudnia) na Opolszczyźnie występują intensywne opady śniegu. Powoduje to utrudnienia komunikacyjne. Najtrudniej jest na południu regionu, ale wszystkie trasy są przejezdne. Na drogach cały czas pracują służby.

Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.