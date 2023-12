Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Zdzieszowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zbliża się tradycyjny w polskim Kościele katolickim okres odwiedzin kolędowych. Wkrótce księża odwiedzą mieszkańców, udzielając im błogosławieństwa w domach. To także okazja, aby lepiej poznać kapłana, a także porozmawiać o sprawach duchowych.

Suszone śliwki mają liczne właściwości zdrowotne i ich obecność w diecie jest bardzo pożądana, istnieje jednak kilka przeciwwskazań do ich spożycia. Choć większość osób może bezpiecznie jeść je na co dzień, to niektórzy mogą odczuwać przykre skutki uboczne. Sprawdź, jakie dolegliwości wykluczają suszone śliwki z diety.