Prasówka 18.06.2023 z całego tygodnia w Zdzieszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zbliżają się wakacje, a dni są coraz cieplejsze. To dobra okazja aby pomyśleć o wypoczynku nad wodą. Przygotowaliśmy listę kilkunastu kąpielisk i basenów na Opolszczyźnie, na które warto wybrać się w wolny dzień.

Dziś prezentujemy galerię ze zdjęciami 37 kobiet poszukiwanych przez opolską policję m.in. za rozboje, oszustwa, kradzieże, handel narkotykami i inne przestępstwa. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Uwaga! Za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.

Zastanawiasz się co zrobić na śniadanie? Proponujemy 11 sprawdzonych przepisów na pyszne dania z jajkami. To m.in. sycąca szakszuka, jajka po florencku oraz błyskawiczny omlet z szynką. Takie potrawy z pewnością cię nasycą i dodadzą energii. Gwarantujemy, że przy ich wykonaniu się nie napracujesz. Niektóre zrobisz w 15 minut. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj nasze jajka na śniadanie.

56-letni Jacek K., który w poniedziałek zamordował w Kluczborku 64-letniego właściciela agencji ubezpieczeniowej, został przesłuchany przez śledczych. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

Mam dla ciebie rewelacyjny przepis na zapiekankę z młodej kapusty i mięsa mielonego, która smakuje bardzo podobnie do tradycyjnych gołąbków, ale jest znacznie szybsza i łatwiejsza do zrobienia. To pyszne i sycące danie na wiosenny obiad dla całej rodziny. Sprawdź i wypróbuj przepis na gołąbkową zapiekankę z młodej kapusty.