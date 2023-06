Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są narzędzia ogrodowe i budowlane, auta, traktory, drewno opałowe 10.06.2023”?

Przegląd tygodnia: Zdzieszowice, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są narzędzia ogrodowe i budowlane, auta, traktory, drewno opałowe 10.06.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz sprzęt ogrodniczy, rolniczy i budowlany. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne, odzież czy obuwie. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 10.06.2023. 📢 Tak wyglądałby Wiedźmin, gdybyś spotkał go w korku. AI przedstawiła bohaterów gier na co dzień! Kratos w MMA robi robotę! Tych kultowych bohaterów z gier komputerowych zna i kocha każdy gracz. Co jednak, gdyby... żyli naprawdę? Według sztucznej inteligencji tak wyglądałyby słynne postaci z gier w prawdziwym życiu. Efekt jest bardzo ciekawy, to trzeba zobaczyć!

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu... na wesoło! Kto świętuje na własną rękę? Zobacz MEMY, dzięki którym będziesz płakać ze śmiechu. Międzynarodowy Dzień Seksu znajduje się liście świąt nietypowych i według kalendarza o takiej samej nazwie obchodzi się 7 czerwca. Wokół tego święta krąży wiele nieprawdziwych informacji, w związku z czym wiele osób traktuje go z przymrużeniem oka. Przyłączając się do tej słusznej grupy zebraliśmy dla was najlepsze memy inspirowane Międzynarodowym Dniem Seksu. Można popłakać się ze śmiechu!

Tygodniowa prasówka 11.06.2023: 4.06-10.06.2023 Zdzieszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zdzieszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przed nami długi weekend. Opolska policja strzeże bezpieczeństwa i przypomina, jak o nie dbać. Oto najważniejsze zasady Zbliża się długi weekend, ale też wakacje. Przez ten czas bezpieczeństwa Opolan strzec będzie wielu policjantów m.in. z: ruchu drogowego, prewencji, ogniwa wodnego i drużyny rowerowej. Ale policja przypomina też, jak samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo w tym czasie.

📢 Jaki wybrać rodzaj klimatyzacji do domu? Inwestorzy coraz częściej podejmują decyzję o montażu klimatyzacji w domu jednorodzinnym. Wpływają na to przede wszystkim letnie upały – kiedy żar leje się z nieba dużo łatwiej jest wytrzymać w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jeszcze do niedawna była to domena lokali usługowych, sklepów i restauracji – coraz więcej Polaków decyduje się jednak na zakup odpowiedniego sprzętu chłodzącego w miejsce niewystarczających wiatraków. Nic dziwnego: klimatyzatory naprawdę chłodzą, do tego oczyszczają powietrze z alergenów i drobnoustrojów, a nie tylko poruszają je – co dla niektórych może być wystarczające, jednak nie przyniesie prawdziwej ulgi. 📢 Na te nowości czekali fani! iOS 17 oficjalnie zaprezentowany. Czy twój iPhone otrzyma aktualizację? W poniedziałek, 5 czerwca odbyła się konferencja WWDC23, na której Apple zaprezentowało wiele nowości. Wśród najważniejszych i najbardziej oczekiwanych przez fanów ogłoszeń pokazano kolejną wersję oprogramowania dla smartfonów Apple iPhone – iOS 17. System otrzyma wiele ciekawych, nowych funkcji, na które od dawna czekali użytkownicy urządzeń z logiem jabłka. Zobacz wszystko, co wiemy o iOS 17.

📢 Pizzerie, do których warto się wybrać w Zdzieszowicach. To są polecane miejsca w czerwcu 2023 Odkryj gdzie możesz się wybrać na pizzę w Zdzieszowicach. To niewątpliwie ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Niemal każdy spróbował jej choć raz w życiu, a wielu na zawsze zostało jej fanami. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy znajdziesz w pizzeriach w Zdzieszowicach. Zajrzyj do katalogu firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną. 📢 Letni rozkład jazdy pociągów PKP Intercity. Nowe połączenia na wakacje – gdzie i skąd pojedziemy na wypoczynek? W czerwcu PKP Intercity wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy, przestawiając się na sezon letni. Zgodnie z potrzebami turystów, w nowym rozkładzie pojawią się dodatkowe połączenia nad morze i w góry, a także między kluczowymi miastami. Gdzie dokładnie pojedziemy pociągami w wakacje 2023? Kiedy nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać? Przekonajcie się.

📢 Festiwal Książki w Opolu. Ponad 100 wydawców i setki nastoletnich czytelników w kolejce do ulubionych pisarek To był już 7. Festiwal Książki w Opolu. Przyciągnął do Miasteczka Literackiego na opolskim placu Wolności tysiące miłośników książek. Najwięcej było nastoletnich czytelników, którzy przyjechali, żeby spotkać swoje ulubione pisarki. 📢 Lider i wicelider z kompletem punktów kolejka forBET 1.LIGI nie przyniosła niespodzianek. Lider i wicelider - ZTT BAZALT Złotoryja i KT GAT GDAŃSK, zgodnie wygrali swoje spotkania. Zdecydowanie trudniejszą przeprawę miała ekipa z Wybrzeża. 📢 Prasówka z całego tygodnia 4.06.2023 w Zdzieszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Natalia Zastępa szczerze o muzyce i planach płytowych. Singiel „Wracam do siebie” to zapowiedź krążka artystki. Kiedy nowa płyta?”?

