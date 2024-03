Zdzieszowice - lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.

Budynek wielofunkcyjny

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1-sala gimnastyczna

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Publiczne Przedszkole nr 6

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Żłobek Samorządowy

Ile kadencji może trwać urzędowanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta?

Wójt gminy w Polsce może urzędować przez maksymalnie dwie kadencje. Każda z nich trwa pięć lat. Zgodnie z obecnymi przepisami prawa, po odbyciu dwóch kadencji z rzędu, wójt nie może pełnić tej funkcji kolejny raz. W 2018 roku nastąpiła zmiana w tej kwestii. Wcześniej nie było ograniczeń co do liczby sprawowanych kadencji.

Burmistrz może sprawować swój urząd jedynie przez dwie kadencje trwające po 5 lat. Zasada ta została wprowadzona w 2018 roku. Przed tymi zmianami nie istniały żadne ograniczenia co do liczby kadencji. Po trwającej 4 lata kadencji dotychczasowy burmistrz mógł ubiegać się o reelekcję.

Prezydent miasta w Polsce może urzędować dwukrotnie. Po wejściu w życie przepisów prawa w 2018 roku, przestała obowiązywać dowolność w liczbie pełnionych przez niego kadencji. Oznacza to, że po pięciu latach sprawowania urzędu mogą się oni ubiegać o reelekcję tylko jeden raz.