Wycieczki rowerowe do 33 km od Zdzieszowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w pobliżu Zdzieszowic? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 33 km od Zdzieszowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Zdzieszowic warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Zdzieszowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Zdzieszowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w Zdzieszowicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 66%. W niedzielę 07 stycznia w Zdzieszowicach ma być -4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 57%. 🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Jemielnicy/Chrząstawy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 2 265 m

Suma zjazdów: 2 353 m Rowerzystom ze Zdzieszowic trasę poleca Oberfeldkurat Na mapach rzeka nosi nazwę Jemielnica, według urzędowego wykazu nazw wód płynących - Chrząstawa. Jakkolwiek by się nie nazywała, nie nadaje się ani do turystyki kajakowej, ani do kąpieli, co widać na zdjęciach, to bardziej zarośnięte bajorko iż rzeka. Oczywiście, biorę poprawkę na fakt, że susza, niski poziom wody itd, ale niedawno zdrowo lało.

Zostawiłem samochód w Błotnicy Strzeleckiej koło stacji kolejowej, i ruszyłem, wróciłem z Opola pociągiem. Fajnie było, pogoda idealna do wycieczki rowerowej - słoneczna, nie za ciepło, bez wiatru...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kamieniołomy Strzelce Opolskie Stopień trudności: 3.0

Dystans: 21,96 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 96 m

Suma zjazdów: 114 m Wojtek0280 poleca trasę mieszkańcom Zdzieszowic Pierwsza część trasy przebiega przez czynny kamieniołom wapienia położonego w północnej części miasta, a druga część - przez zamknięty kamieniołom, który znajduje się po drugiej stronie ulicy 426.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: MAGDALENKA INACZEJ Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,27 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podjazdów: 32 m

Suma zjazdów: 33 m Mazi88 poleca trasę rowerzystom ze Zdzieszowic KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Wyruszamy z parkingu koło stadionu. Jedziemy drogą BARACHOWSKĄ cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku (1, 1a). Na skrzyżowaniu (2) skręcamy w lewo w KRUKOWĄ. Teraz trasa z asfaltu zmienia się w ubity szuter. Pedałujemy przed siebie, przez tory kolejowe, dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania (3), gdzie znak będzie nas prowadził bezpośrednio do kaplicy św. Marii Magdaleny (4). Prosto jest cel naszej podróży. Wracamy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo. Po drodze mijamy Tablicę Informacyjną (jedną z wielu, 5), Punkt Widokowy (6) oraz Ławeczkę Zakochanych (7). Droga szutrowa zamienia się w asfaltową, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w stronę wieży obserwacyjnej. Przejeżdżamy tory kolejowe i jedziemy głównym szlakiem do stadionu, po drodze mijając skrzyżowanie, na którym podczas wycieczki już byliśmy. Docieramy do stadionu. Miejsca startu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zdzieszowicach

🚲 Trasa rowerowa: Brzegiem Suminiki – koniec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,11 km

Czas trwania wyprawy: 57 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 62 m Rowerzystom ze Zdzieszowic trasę poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg, skręcamy w prawo. (1) Droga przyjemna ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz. (2) Jedziemy w lewo, przez tory kolejowe prosto w stronę kościoła. Tutaj kierujemy się w stronę Ciechowic. Skręcamy w prawo w ulicę Konarskiego. Na kolejnym skrzyżowaniu znowu w prawo i prosto przez tory. Zaczyna się droga polna. Po lewej mamy Suminkę. Przed kolejnymi torami droga prowadzi w prawo (odważniejsi mogą próbować jechać prosto). Znowu przejazd kolejowy i podążamy przed siebie. Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. (3) Teraz jedziemy prosto do wałów. (4) Z mostów przerzuconych przez Suminkę widać okolicę. (4a, 5, 6, 7) Przemieszczamy się koło wałów drogą polną. Dojeżdżamy do połączenia Suminki z „Rudką” (8). Wyjeżdżamy na moście łączącym Siedliska z Turzem. Skręcamy w prawo, jedziemy prosto do remizy, gdzie skręcamy w prawo w stronę lasu. Asfalt zamienia się w drogę szutrowo-piaskową. Znowu mijamy tory kolejowe. Głównym szlakiem podążamy do asfaltu. Na krzyżówce obieramy pierwszą drogę w prawo. Jedziemy prosto, wzdłuż działek do miejsca startu naszej wyprawy.

Trasa trudna ze względu na to, że dużą część trzeba pokonać polami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: PUNKT WIDOKOWY W POGRZEBIENIU Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 328 m

Suma zjazdów: 330 m Mazi88 poleca trasę mieszkańcom Zdzieszowic

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, (1) na którym kierujemy się prosto. Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Przez Adamowice przemieszczamy się główną drogą. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę LIGONIA. (Od tego momentu pomagają znaki w orientacji). Droga asfaltowa zamienia się w szutrową. Jedziemy prosto. Pojawiają się pierwsze domostwa. Na skrzyżowaniu z główną drogą skręcamy w prawo. Kawałek dalej w lewo (znak pomoże odpowiednio skręcić). Kręcimy się po szlaku. Wjeżdżamy pod górkę. Jesteśmy na kolejnej krzyżówce (jak jechałem, to był znak uszkodzony) - skręcamy w prawo. Na rozwidleniu pojechałem w prawo. Droga prowadzi przyjemnie w dół. Na końcu odbijam w lewo. Prosto i znowu w lewo. Prowadzi nas szlak do samej Kobyli. (17, 18) W centrum w prawo, w lewo i w lewo. Cały czas przemieszczamy się ścieżką wśród pól i łąk. Droga polna łączy się z główną asfaltową. Skręcamy w prawo, do głównej drogi Racibórz-Rybnik. Jedziemy w lewo i zaraz w prawo, posuwamy się w dół. Lekko po łuku w prawo i znowu w lewo w stronę Lubomi. Asfaltem docieramy do celu naszej podróży. Podziwiamy widoki. (najlepiej wybrać się tam w dobrą pogodę, wtedy widać mega daleko, wszystkiego można dowiedzieć się z tablicy informacyjnej 2-16).

Wracamy asfaltem. Skręcamy w lewo na nowy szlak. Teraz ten prowadził mnie po krętych ścieżkach w górę i dół (ładnie można się rozpędzić) Na skrzyżowaniu skręcamy bardzo mocno w prawo. Tak jakbyśmy chcieli zawrócić (znak tam o tym poinformuje). Kolejne miejsce do podziwiania widoków. Jedziemy w górę do skrzyżowania z drogą WIDOK. Skręcamy właśnie w tę ścieżkę. Prowadzi nas w dół (najszybszy odcinek całej trasy). Wyjeżdżamy koło działek na Brzeziu. Przed nami budowany zbiornik Racibórz Dolny. Skręcamy na asfalcie w prawo i cały czas przed siebie aż do centrum handlowego. Skręcamy w lewo, do ronda. Z ronda jedziemy na most. A z mostu skręcamy w prawo na wały. Ścieżką biegnącą wałem docieramy do kolejnego mostu drogowego i skręcamy w prawo. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Zawady Książęcej. Teraz cały czas drogą asfaltową jedziemy przed siebie. Mijamy Zawadę Książęcą. Skręcamy w stronę TURZA. Cały czas przemieszczamy się główną drogą. Koło kapliczki skręcamy w prawo. Docieramy do SIEDLISK. Tutaj koło straży skręcam w prawo w stronę lasu. Przejeżdżamy przez tory kolejowe. Droga szutrowa zamienia się w asfaltową. Jesteśmy koło kąpieliska w Kuźni Raciborskiej. Skręcamy w prawo. Prosto. Na skrzyżowaniu prosto. Po lewej stronie mamy działki. Jesteśmy w miejscu startu wycieczki.

Nawiguj

