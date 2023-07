Wycieczki rowerowe do 33 km od Zdzieszowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową ze Zdzieszowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Zdzieszowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Zdzieszowic przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem ze Zdzieszowic We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Zdzieszowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: ŁĘŻCZOK INACZEJ Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 80 m

Suma zjazdów: 78 m Rowerzystom ze Zdzieszowic trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główna droga skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę. Mijamy most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Jedziemy asfaltem cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w lewo. Przed przystankiem autobusowym skręcamy w prawo w aleję drzew. Na końcu tej drogi skręcamy w lewo. Jedziemy wzdłuż lasu. Droga prowadzi do rezerwatu. Mijamy punkt obserwacyjny nad wodą. Skręcamy w lewo. Przemieszczamy się pomiędzy dwoma stawami. Wyjeżdżamy z rezerwatu. Pokonujemy przejazd kolejowy. Droga prowadzi lekko w górę. Skręcamy w lewo w stronę boiska Sparty Babice. Jedziemy cały czas przed siebie. Droga szutrowa krzyżuje się z asfaltową. Skręcamy w lewo. Następnie w prawo, kolejny raz w szutrową. Dojeżdżamy do asfaltowej – skręcamy w lewo. Teraz cały czas poruszamy się przed siebie asfaltem. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Skręcamy w prawo i jedziemy przed siebie w stronę kościoła, gdzie skręcamy w lewo. Za przejazdem kolejowym skręcamy w drugą drogę w prawo, w stronę szkółki leśnej. Na leśnym skrzyżowaniu (z ławeczką i mapą) skręcamy w lewo. Teraz droga prowadzi do miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn- Dziergowice (szutrówkami po gminie Bierawa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 724 m

Suma zjazdów: 703 m Rowerzystom ze Zdzieszowic trasę poleca Mique Niedzielna wycieczka szutrowymi drogami polnymi od Kędzierzyna po Dziergowice wzdłuż Doliny Odry.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: HUBERTUS Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 129 m

Suma zjazdów: 131 m Rowerzystom ze Zdzieszowic trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo (1). Prowadzi nas szlak koloru CZERWONEGO. Droga wiedzie do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km widzimy przed sobą płot z desek, na których został odciśnięty ząb czasu (2). Jedziemy prosto przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto (3). Przy dużym pniu skręcamy w lewo pomiędzy dwa ogrodzone płotem obszary lasu (4). Droga prowadzi w dół. Można się nieźle rozpędzić. Dojeżdżamy do Hubertusa (5, 6). W dalszą drogę możemy wybrać się „w nieznane”(można samemu wyszukać trasę, przecież wszystkie drogi gdzieś prowadzą) albo wracając pod górę do skrzyżowania z główną drogą. Wybieramy wariant drugi. Wyjeżdżamy na górę i skręcamy w lewo. Jedziemy prosto aż do drogi ZWONOWSKIEJ, skręcamy w lewo i jedziemy teraz cały czas prosto. Droga przyjemna, prosta i lekko w dół. Z lasu wyjeżdżamy w Rudach. Nadal jedziemy prosto, w oddali po lewej stronie mamy boisko. Dojeżdżamy do skrzyżowania z główną drogą na Rybnik. Od tego momentu trzeba uważać na samochody. Kierujemy się w stronę Kuźni Raciborskiej. Na rozwidleniu dróg koło kościoła można jechać drogą wśród samochodów do Kuźni (szczerze odradzam ze względu na stan nawierzchni i ilość samochodów) lub pojechać przez pożarzysko z 1992 roku i zobaczyć, jak pięknie odrodził się las po tak wielkiej katastrofie. Jedziemy koło kościoła i parku, który warto zwiedzić. W ciepłe dni tłumy ludzi odwiedzają to miejsce. My kierujemy się na „BRANTOLKĘ”. Po drodze można odwiedzić lokal, w którym są jedne z największych hamburgerów w okolicy i niezliczona rzesza rowerzystów. Przejeżdżamy tory kolejowe i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, tak jak wskazuje znak na Kuźnię (7). Jedziemy ciągle główną drogą. Mijamy kolejny raz tory kolejowe i dalej prosto. Wjeżdżamy na teren pożarzyska. Po około 7 km dojeżdżamy do drogi BARACHOWSKIEJ. Skręcamy w lewo. Drogą asfaltową jedziemy aż do stadionu w Kuźni. Tutaj skręcamy kolejny raz w lewo. Kierujemy się na Racibórz. Mijamy kościół. Jedziemy aż do granicy lasu. Skręcamy w drogę pomiędzy lasem i działkami. Jesteśmy w miejscu startu naszej wyprawy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: ŚLUZA SŁAWIĘCICE Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,56 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 99 m

Suma zjazdów: 100 m Mazi88 poleca trasę rowerzystom ze Zdzieszowic

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy w kierunku Kędzierzyna-Koźla drogą 425. Mijamy Dziergowice, Lubieszów. Wyjeżdżamy z lasu w Bierawie i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Główną drogą jedziemy przez Grabówkę. Dojeżdżamy do drogi 408. Po lewej stronie mamy dużą firmę transportową. Kierujemy się w prawo. Jadąc 408, we wsi Ortowice skręcamy w lewo, aby dojechać drogą asfaltową wśród drzew do Starej Kuźni. W Starej Kuźni skręcamy w lewo (w stronę Kędzierzyna) i śmigamy długą leśną szosą. Mijamy wiadukt i dojeżdżamy do przejazdu kolejowego. Za przejazdem około 100 m skręcamy w prawo i trzymając się szlaku czerwonego, zmierzamy na plac apelowy Byłego Obozu Pracy. Wracamy na szosę i jedziemy w prawo dalej w kierunku Sławięcic. Po lewej stronie drogi nieco oddalone od niej stoją liczne bunkry, schrony i pozostałości poobozowe. Dojeżdżamy do drogi 40 i skręcamy w prawo do Sławięcic. Jadąc drogą nr 40, przejeżdżamy nad kanałem Gliwickim, patrząc w prawo widzimy śluzę. (1) Można podjechać do niej bliżej prawą stroną kanału. Zaciekawieni wjeżdżamy do parku żeby zobaczyć ciekawą architekturę. Wracamy tą samą drogą w kierunku Starej Kuźni. Przed Starą Kuźnią skręcamy jeszcze w lewo żeby zobaczyć historyczne zabudowania, dzisiaj Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle (z daleka wygląda to jak Latarnia Morska (2). W Starej Kuźni nie skręcamy w prawo w drogę, z której przyjechaliśmy tylko kierujemy się prosto w stronę Kotlarni. W samej miejscowości dojeżdżamy do skrzyżowania z główną drogą. Skręcamy w lewo w stronę Gliwic. Mijamy zabudowania po prawej i lewej stronie. Przy znaku informującym o Kopalni Piasku skręcamy w prawo. Przed samą kopalnią widzimy Stare Lokomotywy (3). Przejeżdżamy przejazd kolejowy i kierujemy się prosto w las. Droga wije się wśród drzew i wyprowadza nas skrzyżowanie z drogą OBRĘBOWĄ gdzie skręcamy w lewo. Teraz cały czas prosto aż do drogi asfaltowej BARACHOWSKIEJ, gdzie skręcamy w prawo. Została nam ostatnia prosta do stadionu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: MEANDRY SUMINKI Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,66 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 170 m

Suma zjazdów: 167 m Trasę rowerową mieszkańcom Zdzieszowic poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu, koło szkoły kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto (1). Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Za mostem nad Suminką skręcamy w lewo w stronę stawów (2, 3). Po prawej stronie mamy stawy, po lewej rzekę. My jedziemy przed siebie drogą wijącą się pośród jeziorek (4). Po drodze spotykamy kilka „wodospadów” i mostków (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Przy „betonowej zaporze” (13) skręcamy w prawo. Ścieżka wyprowadza nas z lasu. Przejeżdżamy obok pierwszych zabudowań. Droga szutrowa prowadzi pod górę. Jesteśmy na drodze asfaltowej, gdzie skręcamy w lewo. Jedziemy w dół. Na rozwidleniu znowu w lewo. Pokonujemy most nad Suminką i jesteśmy w Górkach, koło boiska. Skręcamy w lewo. Droga prowadzi nas do skrzyżowania, na którym dzisiaj już byliśmy. Udajemy się w stronę przejazdu kolejowego. Na krzyżówce, gdzie skręcaliśmy w lewo, skręcamy w prawo. I prosto w las. Wjeżdżamy na nasyp kolejowy kolejki wąskotorowej.(14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Prosto jedziemy trasą biegnącą wzdłuż Suminki. Można podziwiać, jak rzeka podmywa brzegi. Dojeżdżamy do stawów hodowlanych w Nędzy. Przejeżdżamy przez most drogą Sosnową do końca. Skręcamy w lewo w Leśną, jedziemy wzdłuż torów kolejowych do Stacji Nędza Wieś. Teraz skręcamy w prawo przez przejazd kolejowy. Za Kawiarnią jedziemy w prawo w stronę Szkółki Kontenerowej, następnie prosto do skrzyżowania (podczas tej wyprawy tutaj już byliśmy). Następnie skręcamy w lewo i jedziemy prosto do Kuźni.

Nawiguj

