Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Zdzieszowicach. Które miejsca są polecane we wrześniu 2023?

Jak powstały lody?

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Również w Europie zajadali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Z powodu konieczności transportu lodu z gór były unikatowym posiłkiem w formie współczesnego sorbetu.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju większą popularność lody zdobyły w latach przedwojennych. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w dwóch złączonych ze sobą waflach. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po wojnie zaczęto produkować lody na szeroką skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Zdzieszowicach otwierano w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.