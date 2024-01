Przegląd prasy ze Zdzieszowic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.01.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.01, w Zdzieszowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie w salonie trzymać drewno do kominka? Te miejsca mogą cię zaskoczyć! Zobacz, jak pomysłowo ułożyć drewno, aby stanowiło element ozdobny”?

Prasówka Zdzieszowice 18.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie w salonie trzymać drewno do kominka? Te miejsca mogą cię zaskoczyć! Zobacz, jak pomysłowo ułożyć drewno, aby stanowiło element ozdobny Drewno do kominka nie tylko dostarcza nam ciepła, ale także stwarza przytulną atmosferę w domu. Jednak przechowywanie drewna w sposób praktyczny i jednocześnie estetyczny może być wyzwaniem. Oto kilka inspirujących pomysłów na to, gdzie w domu trzymać drewno do kominka, by tworzyło stylowy element wystroju wnętrza.

📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 O czym kwiczy kwiczoł? Tego skrzeczenia nie pomylisz z żadnym innym. Najgorszy muzyk wśród drozdów Do „Mam Talent” by się nie dostał, bo kwiczoł to prawdopodobnie najgorszy śpiewak wśród drozdów, które spotkać można w Polsce, ale jego charakterystycznego skrzeczenia nie pomylimy z żadnym innym. Wydaje z siebie różne trzaski w zależności od tego, jaki ma w danym momencie nastrój. Nie jest też może najpiękniejszy, chociaż na pewno znajdzie swoich amatorów. Zaletą jest to, że spotkać go można zarówno w lesie, jak i w parku, czy nawet ogrodzie. Lubi sobie pokrzyczeć, o czym więc kwiczy kwiczoł?

Prasówka 18.01 Zdzieszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zdzieszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Soczysta surówka z kapusty pekińskiej i papryki z majonezem. Polecam przepis na sałatkę z sosem. Łatwo dostępny składnik dodaje ostrości Kapustę pekińską można kupić niemal w każdym sklepie spożywczym. Najczęściej robię z niej surówkę, która smakuje nawet wybrednym domownikom. Wyrazistego smaku dodaje musztarda i cienko posiekany czosnek. Poznaj przepis na surówkę z kapusty pekińskiej, papryki i majonezu do domowego obiadu.

📢 Pyszny tort z mascarpone, białą czekoladą i malinami. Nie wymaga pieczenia. Wyśmienity smak na rodzinne uroczystości Krem mascarpone i biała czekolada przełamane kwaskowatymi malinami to połączenie idealne. Ten pyszny tort z kilku prostych składników nie wymaga pieczenia. Możesz przygotować go z okazji Dnia Babci, Dziadka, a także na urodziny czy inną, rodzinną uroczystość. Wygląda bardzo odświętnie, jest banalnie prosty do przygotowania i smakuje znacznie lepiej niż gotowe torty z cukierni.

