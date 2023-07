Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Zdzieszowicach? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zdzieszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zamek przypomina filmową szkołę czarodziejów. Mówią o nim "polski Hogwart". Robi wrażenie 1.07.2023”?

Przegląd czerwca 2023 w Zdzieszowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zamek przypomina filmową szkołę czarodziejów. Mówią o nim "polski Hogwart". Robi wrażenie 1.07.2023 Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno. 1.07.2023. 📢 Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie! Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

📢 Najlepsze pizzerie w Zdzieszowicach. Te miejsca są polecane w czerwcu 2023 Odkryj gdzie dostaniesz najlepszą pizzę w Zdzieszowicach. To niewątpliwie przysmak lubiany na całym świecie. Prawdopodobnie każdy choć raz w życiu jej spróbował, a wielu na zawsze zostało jej fanami. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy serwują pizzerie w Zdzieszowicach. Zerknij do katalogu firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną.

Prasówka lipiec Zdzieszowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Zdzieszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Seks na murach obronnych w Opolu. Kolejna surowa kara dla kochanków, policja była bezlitosna. Seks w miejscu publicznym jest karalny Najpierw ktoś nagrał serię filmików, jak para uprawia seks w rożnych pozycjach na zabytkowych murach obronnych w Opolu, tuż obok katedry opolskiej. Policja jeszcze w ten sam dzień ustaliła, że bohaterami filmu była 34-letnia kobieta i jej 39-letni kochanek. Funkcjonariusze zatrzymali ich i surowo ukarali za uprawianie seksu w miejscu publicznym.

📢 15 miejsc w województwie opolskim, które musisz zobaczyć w wakacje. To świetne pomysły na weekendowy wypad Nie masz pomysłu na spędzenie wakacyjnego weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte klimatem i historią. Poznaj piętnaście miejsc, które warto zobaczyć w te wakacje. 📢 Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Zdzieszowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zdzieszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „PKN Orlen skraca nazwę i tnie ceny paliw aż miło. W wakacje będzie można zaoszczędzić do 160 zł”? 📢 Stroje kąpielowe dopasowane do figury, czyli jak dobrze prezentować się w wakacje. Jak odpowiednio dobrać kostium do sylwetki? Strój kąpielowy to element wakacyjnej garderoby. Nie może go zabraknąć w twojej walizce, kiedy planujesz wypoczynek nad wodą. Jeśli chcesz się czuć w nim dobrze i komfortowo musisz dobrać kostium do swojej figury. Oto poradnik, który ci w tym pomoże.

📢 Wybiera proste rzeczy, a wygląda oszałamiająco. Stroje Anny Kalczyńskiej mogą być inspiracją dla dojrzałych kobiet. Zobacz stylizacje Anna Kalczyńska, jedna z prowadzących popularny, telewizyjny program śniadaniowy, zdobyła sobie ogromną sympatią widzów. Fani zauważają płynące od niej ciepło i poczucie humoru, a jednocześnie klasę i styl. Rzeczywiście, trudno byłoby dopatrzeć się u dziennikarki modowej wpadki. Stroje dobiera nie tylko do okoliczności, ale również do swojej figury i urody. Jak to robi, że zawsze wygląda oszałamiająco? Przedstawiamy kilka stylizacji popularnej prezenterki. Warto zerknąć i poszukać inspiracji dla siebie.

📢 Małgorzata Rozenek wypoczywa w Danii. Wybrała kamper na niezapomnianą podróż dla całej rodziny Małgorzata Rozenek i jej rodzina cieszą się obecnie urlopem w malowniczej Danii. Znana osobowość telewizyjna, wraz z mężem i dzieckiem, postanowiła spędzić czas w niezwykłym stylu — podróżując kamperem. Ich przygoda rozpoczęła się niedawno i wciąż trwa, dając im możliwość odkrywania uroków tego fascynującego kraju.

📢 Wypadek na autostradzie A4. Kobieta uderzyła toyotą w tył tira. Utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4 Jedna nitka autostrady A4 z Opola w kierunku Katowic jest zablokowana po wypadku. Osobowa toyota najechała na tył tira.

📢 Najlepsze kąpieliska i baseny w województwie opolskim. Już wkrótce rozpoczęcie sezonu. Sprawdźcie kiedy? Zbliżają się wakacje, a dni są coraz cieplejsze. To dobra okazja aby pomyśleć o wypoczynku nad wodą. Przygotowaliśmy listę kilkunastu kąpielisk i basenów na Opolszczyźnie, na które warto wybrać się w wolny dzień. 📢 Mistrzowie Agro 2023. W Kamieniu Śląskim wręczyliśmy nagrody w pięciu kategoriach naszego konkursu. Poznaj laureatów z Opolszczyzny W sobotę (17 czerwca) oficjalnie podsumowaliśmy tegoroczną edycję plebiscytu Mistrzowie Agro. Najlepsi z najlepszych odebrali dyplomy w trakcie wystawy Opolagra w Kamieniu Ślaskim. Wszystkim składamy gratulacje!

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu... na wesoło! Kto świętuje na własną rękę? Zobacz MEMY, dzięki którym będziesz płakać ze śmiechu. Międzynarodowy Dzień Seksu znajduje się liście świąt nietypowych i według kalendarza o takiej samej nazwie obchodzi się 7 czerwca. Wokół tego święta krąży wiele nieprawdziwych informacji, w związku z czym wiele osób traktuje go z przymrużeniem oka. Przyłączając się do tej słusznej grupy zebraliśmy dla was najlepsze memy inspirowane Międzynarodowym Dniem Seksu. Można popłakać się ze śmiechu! 📢 Najlepsze gry na Commodore 64. 7 tytułów, w które na pewno grałeś, jeśli miałeś ten komputer. Pamiętasz je wszystkie? Commodore 64 był dla wielu osób zaczynających przygodę z elektroniką pierwszą stycznością z komputerem. Obok Amigi i Atari była to najpopularniejsza marka na bazarach, rynkach i domach w czasach PRL-u. Urządzenie to zostało wydane ponad 40 lat temu, jednak do dziś posiada ono rzeszę miłośników na całym świecie. Zobacz 7 najlepszych gier na C64, w których gracze lat 80. i 90. spędzali długie godziny. Pamiętasz je wszystkie?

