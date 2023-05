Pomoże schudnąć i usprawni trawienie. Woda jęczmienna nawadnia i orzeźwia. Co zyskasz pijąc barley water? Wypróbuj przepis na odżywczy napój

Przeciwwskazania do picia wody z jęczmienia

Czym jest woda jęczmienna i jak ją zrobić? Wypróbuj przepis

Woda jęczmienna, inaczej barley water, to napój na bazie ziaren jęczmienia doprawiony do smaku sokiem z cytryny i słodzikami (np. miodem). Ziarna po ugotowaniu można odcedzić lub pozostawić w napoju i zjeść. Aby nic się nie zmarnowało, można je też wykorzystać do innych dań, takich jak zupa czy gulaszu.

Składniki:

100 g ziaren jęczmienia,

1 l wody,

szczypta cynamonu,

plasterek cytryny,

miód lub cukier do smaku.

Jak przygotować wodę jęczmienną?