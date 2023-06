Pogoda dla Zdzieszowic na jutro. Sprawdź aktualną prognozę pogody na czwartek, 22.06

Prognoza pogody na jutro (czwartek, 22.06) w Zdzieszowicach

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 29°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 19°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 41 %. Ma spaść ok. 1.4 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.