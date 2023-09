Najlepsze lodziarnie w Zdzieszowicach. Polecane miejsca we wrześniu 2023

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Lodziarze kręcili je w maszynkach. Były serwowane w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Zdzieszowicach powstawały w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem zajadali się także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania z powodu konieczności transportu lodu z gór.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.