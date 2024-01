Jednodniowe wycieczki w 2024 roku. Oto nasze propozycje na wyjątkowe miniwyprawy na ferie! Miejsca z opisem znajdziecie w naszej galerii

Rozpoczęły się upragnione dla dzieci ferie. Wielu z nas w tym czasie planuje rodzinne wyjazdy na narty czy wakacje. Pamiętajmy jednak, że wiele z atrakcji znajduje się bardzo blisko Opolszczyzny i wcale nie trzeba daleko wyjezdzać by zobaczyć coś absolutnie wyjatkowego.

Na naszej liście "must to see" są miejsca absolutnie wyjątkowe, a co najlepsze znajdujące się w bliskim sąsiedztwie naszego regionu. Opolszczyzna ma to szczęście, że choć sama jest niewielka leży w sąsiedztwie magicznego Dolnego Śląska i blisko Czech.

Aby docenić to wyjątkowe położenie geograficzne wystarczy wybrać się na jednodniową wycieczkę w piękne rejony naszego województwa i okolic. Mnóstwo atrakcji jest także zlokalizowanych bardzo blisko jego granicy, która pokrywa się przecież z granicą państwa.