Gdzie na spacer do 65 km od Zdzieszowic. Pomysły spędzenie czasu w weekend 5 - 6 sierpnia

Wyspa Bolko to centrum sportu i rekreacji Opola. Tu do późnych godzin wieczornych i od bladego świtu można spotkać biegaczy, rowerzystów i amatorów nordic walking, którzy do parku wokół zoo i na nadodrzańskie okolice dojeżdżają z wszystkich dzielnic Opola.

Z roku na rok miasto rozbudowuje infrastrukturę rekreacyjną i upiększa teren, mimo iż prawdopodobieństwo zalania z kolejnym wysokim stanem rzeki jest tu naprawdę wysokie.

Turyści zjeżdżają w te okolice tłumnie do jednej z największych atrakcji miasta czyli opolskiego zoo, w którym nie sposób się nudzić. To świetne miejsce także na spacery pośród ciakwie zaprojektowanych ogrodów w alejkach.

Trasa prowadzi 4 km pętlą wokół ogrodu zoologicznego na obrzeżach – południowo-zachodnim krańcu wyspy Bolko, gdzie dziki żyją sarny, dzikie króliki, lisy, bażanty, a wokół rozpościera się łąka, kwitnąca wiosną makami i rumianami, daleko wzdłuż nurtu Odry. Tu właśnie swoja trasę ma największa biegowa impreza w mieście – Bieg Opolski na 10 km (2 pętle wokół wyspy + ul. Parkowa). Rozpoczynając przebieżkę dogodnym wałem nadrzecznym przy moście od ul. Wrocławskiej, przebiegamy obok starego cmentarza ewangelicko-augsburskiego po lewej stronie Kanału Ulgi Odry w stronę Zdzieszowic i ul. Krapkowickiej przez kolejny most na Spychalskiego, do mostu Kolejowego (trasa prowadzi dołem pod mostem, wzdłuż szpaleru ogródków działkowych, nad którymi wyłaniają się wieże najstarszych opolskich kościołów oraz majestatyczna Wieża Piastowska). Mijamy kolejny most, prowadzący do Wójtowej Wsi na krańcach miasta i skręcamy w lewo razem z trasą, biegnąc nad ścieżką zdrowia – kolejnymi przyrządami usytuowanymi wzdłuż trasy dla miłośników gimnastyki i rozciągania się. Można skorzystać tu m.in. z równoważni, drążków do podciągania się, wiszących kładek i wielu innych przyrządów, atrakcyjnych nawet dla profesjonalistów.

Po przebiegnięciu 3 km od parkingu na końcu drogi asfaltowej za mostem mijamy budynki administracyjne zoo, a za nimi stację obsługi śluz na Odrze i cały czas biegniemy wzdłuż ogrodzenia zoo. Gdybyśmy nie odstępowali ogrodzenia i obiegli ogród zoologiczny przy samym południowym ogrodzeniu możemy z bliska przyjrzeć się sowom, puszczykom, czaplom, a nawet bawołom, zazwyczaj pasącym się w cieniu przy samym ogrodzeniu. Biegnąc dalej wokół wyspy, chcąc „domknąć pętlę” na wale dobiegamy do parkingu zoo i ponownie biegniemy wałem, kierując się na północ w stronę miasta i widocznych z dala wieżowców oraz oświetlenia mostu przy ul. Spychalskiego.

Nawiguj